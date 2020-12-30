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30.12.2020 - 12:56 | | AA

Palandöken esnaf kiralarında artış yapılmamasını istedi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın kiralarında 2021'de artışa gidilmemesini talep etti.

Palandöken esnaf kiralarında artış yapılmamasını istedi

Palandöken, yazılı açıklamasında, "mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazların, kira sözleşmelerinde artış yapılmayacağı" yönündeki düzenlemeyi olumlu karşıladıklarını belirtti.

Bu kararın belediyeler başta olmak üzere diğer kurum ve esnaf kiracısı olan özel mülk sahiplerine de örnek olmasını dileyen Palandöken, şunları kaydetti:

"Birçok kalemde ödemesi olan esnafımıza en azından 2021'de kira artışı yapılmaması, borçlardan doğan icraların durdurulması gibi adımlar önemli ölçüde nefes aldırır. Bununla birlikte 31 Ağustos 2020'den önceki kira borçlarına ait faizlerden vazgeçilmesi kararı da sevindirici ve her dükkan sahibi kişi veya kurum da bu icra dosyalarını durdurmalı. Kararın alınmasında emeği geçen herkese esnafımız adına teşekkür ediyorum.”

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