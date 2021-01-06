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06.01.2021 - 10:57 | | AA

Palandöken, SGK ile kamu bankaları arasında imzalanan protokolü değerlendirdi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank arasında imzalanan protokol sayesinde esnafımızın düşük faizli krediyle emekli olabilmesi için yeniden fırsat verilmesi sevindirici." ifadelerini kullandı.

Palandöken, SGK ile kamu bankaları arasında imzalanan protokolü değerlendirdi

Palandöken, yazılı açıklamasında, prim borcundan dolayı emekli olamayan esnaf ve sanatkarların emekliliği için SGK ile kamu bankaları arasında imzalanan iş birliği protokolünü değerlendirdi.

İmzalanan protokol sayesinde esnafın düşük faizli krediyle emekli olabilmesi için fırsat verilmesinin sevindirici olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Geçmişte prim borcu bulunan ve emekli olmak isteyen çok sayıda esnafımız protokol sayesinde bankadan aldığı kredilerle prim borcunu yapılandırarak emekli olmuştu. Özellikle pandemi döneminde, TESK'in bu konudaki talebini dikkate alarak protokolün yeniden hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm yetkililere camiamız adına teşekkür ediyorum."

Söz konusu protokolle, emekli olmak isteyenlerin yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihi olan 31 Mart'a kadar aylık 1,6 faiz ve 36 ay vadeyle kredi kullanabileceklerini hatırlatan Palandöken, "Bu protokolden faydalanmak isteyen esnaf ve sanatkarlarımız 1 Şubat'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüklerine başvuru yaparak alacakları 'Emekli olabilir' yazısıyla birlikte ilgili bankaların şubelerine müracaatta bulunarak emeklilik işlemlerini yapabilecekler." değerlendirmesinde bulundu.

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