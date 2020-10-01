‘Pandemi dev markaları Türkiye’den alıma çekti’

Salgın sonrası Çin’e alternatif arayan Avrupalı ve ABD’li küresel markalar rotayı Türkiye’ye çeviriyor. İstanbul Moda Konferansı’nın tanıtım toplantısında konuşan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu, salgın döneminde uzak ülkelerden tedarik ve uzun dönemli stok yapmanın büyük finansal kayıplara ve yıkımlara neden olabileceğinin görüldüğünü belirterek, “Markalar artık ihtiyaçlarını yakın bölgelerden, minimum stokla ve hızlı döndürebilecekleri ülkelerden tedarik etme yoluna gidecekler. Çin’deki üretimlerini durdurup bölgeye dönmeye çalışan markalar, son haftalarda bizimle iletişime geçip kapasite yokluyorlar, numune yaptırmak istiyorlar” dedi.

Çin’in, 2019’da 35.9 milyar doları ABD’ye olmak üzere 170 milyar dolarlık hazır giyim ihracatı gerçekleştirdiğini dile getiren Karasu, “Bu pastadan yüzde 10 pay alabilmek için bile mevcut ihracatımız kadar kapasite yaratmamız gerekiyor. Yani hızla büyük ölçekli yatırımlara ihtiyacımız var. Böylesine ilave kapasite için bölgesel teşvikler yerine hazır giyim yatırımlarının yurt genelinde desteklenmesi gerekiyor. Eğer teşvik sistemi değişir ve kredi olanakları sağlanırsa Çin’in dünya hazır giyim ihracatındaki 170 milyar dolarlık pastasından yüzde 10 pay alabilir, çok kısa bir süre içinde mevcut istihdamımızı ve ihracatımızı iki katına çıkarabiliriz” diye konuştu.

‘Kaybı telafi ettik’

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe de, “Eylülde, temmuzdaki 1.8 milyar dolarlık rekorumuza yaklaşacağız. Son 4 ayda salgın döneminin kaybını büyük ölçüde telafi ettik. OcakEylül döneminde geçen yıla göre hala 9.2 eksideyiz ancak siparişlere bakılırsa önümüzdeki 3 ayın da iyi geçeceğini söyleyebilirim. Maske ve tıbbi giysilerin de katkısı ile yılı büyük olasılıkla 17 milyar dolar civarında kapatacağız. Özellikle eylülde AB’ye ihracatta yakaladığımız yüzde 24’lük artışın altını çizmek istiyorum. Ayrıca Çin ile ticaret savaşı nedeniyle ABD’den de Türkiye’ye bir yönelim var. Bu ülkeye ihracatımız 9 ayda yüzde 19.7 artış gösterdi” ifadelerini kullandı. Gültepe, kurlardaki yükselişle ilgili de ihracatçılar için kurun seviyesinden çok istikrarının önemli olduğunu belirterek, “Kurda ani ve sert dalgalanmaların olduğu dönemlerde ihracatçının önünü görmesi zorlaşıyor. Bu nedenle kurun enflasyon oranında ya da biraz üstünde artmasını en ideal durum olarak değerlendiriyoruz” dedi.

13. Moda Konferansı online yapılacak

İstanbul Moda Konferansı’nın 13’üncüsü, ‘Moda endüstrisinde dönüşüm başladı’ vurgusuyla 8-9 Ekim tarihlerinde yapılacak. Bu yılki teması ‘Fashion’s Wake Up Call’ olarak belirlenen ve online gerçekleştirilecek konferansta küresel markaların temsilcileri ile moda endüstrisinde dönüşüm, sürdürülebilirlik, dijitalleşme konuları mercek altına alınacak.