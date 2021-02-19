Pandemi e-ticareti patlattı

Pandeminin getirdiği zorlukların ortasında hayatın devam etmesini sağlayan en önemli unsurlardan birinin e-ticaret olduğunu belirten Kantarcı, “E-ticaret sektörü bu süreçte tüketicilerin ihtiyaçlarını güvenli bir şekilde karşılarken, pek çok KOBİ ve esnafı pandeminin olumsuz ekonomik etkilerine karşı korudu. Birçok işletme online pazaryerleri aracılığıyla hızlı bir şekilde e-ticarete adım attı. Pandemi şartlarında bile Türkiye’de hatta dünyanın dört bir yanında ürünlerinin satışını gerçekleştirebildiler” dedi.



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Kantarcı, KOBİ’lerin GittiGidiyor üzerinden işini sürdürmesine ve e-ticarete başlamasına vesile olduklarını aktararak, şöyle dedi:

“2019’da 100 bin olan toplam satıcı sayımız, 2020’de 117 bine yükseldi. 2020’de satıcı sayısını en fazla artıran şehirler sırasıyla Iğdır, Kars, Ağrı, Osmaniye, Karaman ve Muş oldu.”



Kantarcı, 2020 yılında en çok satılan ürünleri, “maske, kedi maması, bebek bezi, cep telefonu ve kılıfı, lastik, köpek maması, steril eldiven, spor ayakkabı, dezenfektan, tıraş makinesi” şeklinde sıraladı.



