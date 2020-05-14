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    14.05.2020 - 10:36 | | AA

    Perakende satış hacmi endeksleri

    Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, martta yıllık bazda yüzde 0,2 azaldı.

    Perakende satış hacmi endeksleri

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin perakende satış hacmi endekslerini açıkladı.

    Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi martta bir önceki aya göre yüzde 8,1 azaldı. Bu dönemde gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 17,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,9 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 8,9 arttı.

    Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, martta yıllık bazda yüzde 0,2 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 8,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,2 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17 artış gösterdi.

    Perakende ciro

    Cari fiyatlarla perakende ciro, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 32,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,4 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 9,4 azaldı.

    Perakende ciro, martta bir önceki aya göre yüzde 8,1 azalış gösterdi. Söz konusu dönemde gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 16,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 15,5 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 10,7 arttı.

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