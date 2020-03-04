04.03.2020 - 15:12 | | AA
Reel efektif döviz kuru endeksi şubatta geriledi
Reel efektif döviz kuru endeksi, şubatta TÜFE bazında 0,49 puan azalarak 75,16'ya düştü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında şubat ayında bir önceki aya kıyasla 0,49 puan azalışla 75,16'ya indi. Endeks, Ocak 2020'de 75,65 düzeyinde bulunuyordu.
Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 0,35 puan gerileyerek 81,17'den 80,82'ye düştü.
Türk lirasının değeri, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 2,18 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 2,49 puan azaldı.
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