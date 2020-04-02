BİST88.907-0,20EURO7,35-0,15USD6,69-0,23ALTIN341,52-0,48
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Rekabet Kurulundan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek
    ABONE OL
    02.04.2020 - 12:56 | | AA

    Rekabet Kurulundan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

    Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle ve kurul üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 50 bin liralık destekle katkıda bulundu.

    Rekabet Kurulundan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

    Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla duyurduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na Küle ve kurul üyeleri 50 bin liralık destek sağladı.

    Prof. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı!İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. 67 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için Nakkaştepe Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye oğlu Onur Taşçıoğlu, ailesi ve yakınları katıldı. Corona virüs tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe korunarak cenaze namazı kılındı. Cenaze Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bim aktüel 3 Nisan 2020 kataloğu ürünleri! Bu hafta cuma Bim aktüel kataloğunda neler var?

    Bim aktüel 3 Nisan 2020 kataloğu ürünleri! Bu hafta cuma Bim aktüel kataloğunda neler var?

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

    'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

    Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

    Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

    Sıradaki Haber