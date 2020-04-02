02.04.2020 - 12:56 | | AA
Rekabet Kurulundan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek
Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle ve kurul üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 50 bin liralık destekle katkıda bulundu.
Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla duyurduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na Küle ve kurul üyeleri 50 bin liralık destek sağladı.
Prof. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı!İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. 67 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için Nakkaştepe Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye oğlu Onur Taşçıoğlu, ailesi ve yakınları katıldı. Corona virüs tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe korunarak cenaze namazı kılındı. Cenaze Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.