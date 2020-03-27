Resmi Gazete'de yayınlandı! İhaleye çıkıldı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin Nakkaş-Başakşehir kesimi için ihaleye çıktı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Nakkaş-Başakşehir (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi yapım, işletme ve devri işine ait ihale 21 Mayıs 2020 günü saat 10:30’da yapılacak.

İhale için geçici teminat tutarı 25 milyon TL olarak belirlendi.