27.03.2020 - 08:27 |
Resmi Gazete'de yayınlandı! İhaleye çıkıldı...
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin Nakkaş-Başakşehir kesimi için ihaleye çıkıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin Nakkaş-Başakşehir kesimi için ihaleye çıktı.
Karayolları Genel Müdürlüğünün konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Nakkaş-Başakşehir (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi yapım, işletme ve devri işine ait ihale 21 Mayıs 2020 günü saat 10:30’da yapılacak.
İhale için geçici teminat tutarı 25 milyon TL olarak belirlendi.
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