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    28.04.2020 - 10:03 |

    Resmi rezerv varlıkları azaldı

    Resmi Rezerv Varlıkları, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 14,5 azalarak 92,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

    Resmi rezerv varlıkları azaldı

    Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 21,9 azalarak 59,2 milyar ABD doları olarak kaydedilmiş, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 3,3 artarak 31,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

    Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 23,4 artarak 22,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

    Bu tutarın 17,4 milyar ABD doları anapara, 5 milyar ABD doları faizden oluşmakta. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 30,9 milyar ABD doları olup, söz konusu tutarın 16,3 milyar ABD doları bir ay vadeli.

    Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 11,1 azalarak 32,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

    Yeni dünyanın kilosu 7 ila 10 liraya alıcı buluyorANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde mart ayında hasadı başlayan yeni dünyanın kilosu 7 ila 10 lira arasında satılıyor. Üretici Kemal Özarslan, "5 yeni dünya ağacımdan, ağaç başı 300 kilo civarlarında meyve hasat ediyorum. Sezonda ortalama 1,5 ton meyve hasadı yapıyorum. Yıllık yeni dünya ağaçlarımdan 7 ila 10 bin lira arasında kazanç elde ediyorum" dedi.
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