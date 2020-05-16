Riskli mükellef komşudan sorulacak

Riskli görülmeleri halinde faaliyet adreslerinde yoklanacak olan mükelleflerin komşuları ile de görüşülebilecek. Tutarsızlık tespit edilenlerin mükellef kaydı silinecek.



Gelir İdaresi Başkanlığı, kayıtdışıyla mücadele, vergiye uyum ve fatura benzeri sahte belgelerin önüne geçmek için düzenleme hazırladı. Hazırlanan tebliğ taslağına göre, mükellefiyet süresi, aktif ve öz sermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, çalışan sayısı, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği gibi hususlar dikkate alınarak, sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen mükellef, vergi incelemesine sevk edilecek. Analizlerde esas olarak, mükellefler tarafından verilen beyanname ve bildirimler, sicil, ortaklık, tahakkuk, tahsilat ve mükellefiyete ilişkin diğer bilgiler ile diğer kurum ve kuruluşlarından alınan gümrük beyannameleri, kapasite raporu, yatırım teşvik belgesi gibi bilgi ve belgelere ilişkin bilgiler dikkate alınacak.



Adreste yoklama



Yapılan değerlendirmenin ardından, mükellefin bilinen işyeri adresinde yoklama yapılacak. Kanuni temsilcinin veya yoklama yapılan mükellefin işyeri adresinde bulunamaması halinde ikinci yoklama yapılacak. Geçici durumlar haricinde adreste olunmaması, adreste başkasının olması ya da yerin boş olması halinde yapılacak bu ikinci yoklamada, bilinen işyeri adresinde faal olunup olunmadığı tespit edilecek.



İhtiyaç duyulması halinde, mükellefin işyeri çevresindeki esnaf, site yöneticisi, komşu, muhtar vb. kişilerin mükellefin ticari faaliyetine yönelik ifadeleri de alınabilecek.



Tekrar kayıt için teminat gerek



Tespit edilen konular, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinin oluşturacağı komisyonca değerlendirilecek. Komisyon, mükellefe ait beyannameler, tahakkuk, tahsilat ve vergi borcu bilgileri, kira sözleşmesi, elektronik ortamda bulunan bilgilerini dikkate alarak, işletme kapasitesi ile beyanlarının örtüşüp örtüşmediğine bakacak.



Komisyon, mükellefin sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğuna ve mükellefiyetin terkin edilmesi gerektiğine kanaat getirirse, vergi dairesi başkanının onayı ile mükellefiyet kaydı silinecek. Kaydı silinen mükellef, teminat vererek ve tüm vergi borçlarını ödeyerek yeniden mükellef olabilecek.