Rusya ekonomisi yüzde 12 daraldı

Corona virüs salgınının önüne geçmek için uygulanan karantina, tecrit tedbirlerinin etkisi ile Rusya ekonomisi Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 daraldı. Bu, Mayıs 2009'dan bu yana görülen en keskin düşüş oldu.

Ocak-Nisan dönemine bakıldığında ise Rusya'da GSYH, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 düştü.

Ekonomi Bakanlığı, 2020 yılının tamamında Rus ekonomisinin yüzde 5 daralmasını bekliyor.