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    HaberlerEkonomi Haberleri Rusya ekonomisi yüzde 12 daraldı
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    29.05.2020 - 07:46 |

    Rusya ekonomisi yüzde 12 daraldı

    Rusya ekonomisi Nisan ayında yıllık yüzde 12 daraldı.

    Rusya ekonomisi yüzde 12 daraldı

    Corona virüs salgınının önüne geçmek için uygulanan karantina, tecrit tedbirlerinin etkisi ile Rusya ekonomisi Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 daraldı. Bu, Mayıs 2009'dan bu yana görülen en keskin düşüş oldu.

    Ocak-Nisan dönemine bakıldığında ise Rusya'da GSYH, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 düştü.

    Ekonomi Bakanlığı, 2020 yılının tamamında Rus ekonomisinin yüzde 5 daralmasını bekliyor.

    İzmir'de bıçaklı saldırıİzmir'in Bornova ilçesinde Volkan Kaplan (38), evine gelen H.O. ve S.G. ile görüşmek üzere kapının önüne çıktı. Kısa sürede taraflar arasında çıkan kavgada vücuduna aldığı 14 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kaplan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler ise yakalandı.
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