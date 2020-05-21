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    HaberlerEkonomi Haberleri Rusya'dan ABD'nin Açık Semalar Anlaşması açıklamalarına tepki
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    21.05.2020 - 22:17 | | AA

    Rusya'dan ABD'nin Açık Semalar Anlaşması açıklamalarına tepki

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceğine dair resmi açıklama beklediklerini belirterek, "ABD'nin anlaşmadan çekileceğine dair resmi bir tebligat veya açıklama Rusya tarafına ulaşmadı. Rusya, ABD'nin bu konudaki konumunu netleştirmesini bekliyor." dedi.

    Rusya'dan ABD'nin Açık Semalar Anlaşması açıklamalarına tepki

     

    Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan, ABD'nin Rusya sorumluluklarını yerine getirene kadar Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceğine dair açıklamasını Rus devlet kanalı Rossiya-24'e değerlendirdi.

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    ABD'nin anlaşmadan çekildiğine dair Rusya tarafına ulaşan resmi bir açıklama olmadığını vurgulayan Mariya Zaharova, "ABD'nin anlaşmadan çekileceğine dair diplomatik kanallar üzerinden resmi bir tebligat veya açıklama Rusya tarafına ulaşmadı. Rusya, kendi yaklaşımını oluşturmak için ABD'nin bu konudaki konumunu netleştirmesini bekliyor." diye konuştu.

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko da Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, "Avrupa özellikle ABD yönetiminin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesiyle zayıflamıştı. ABD’nin bu anlaşmadan çekilmesi, Avrupa'nın istikrarına ve askeri güvenliğine yeni bir darbe olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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    Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Departmanı Başkanı Vladimir Yermakov ise ABD'nin anlaşmadan çekilmesi halinde "B planı"na sahip olduklarını öne sürerek, "ABD, kendisini güvenilir bir ortak olarak konumlandırmayı uzun süre önce bıraktı. Bu nedenle ileriye yönelik planlarımızı halihazırda ne tür ortaklara sahip olduğumuzu değerlendirmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

    Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı (ASA) imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor. Anlaşmaya taraf ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

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