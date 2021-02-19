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HaberlerEkonomi Haberleri ‘Rusya’nın en iyi 3 bankasından biri olmayı hedefliyoruz’
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19.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

‘Rusya’nın en iyi 3 bankasından biri olmayı hedefliyoruz’

FİBA Grubu’nun 12 ülkede faaliyet gösteren finans yatırımı Credit Europe Bank, Rusya’nın en önemli finans portalı Banki.ru tarafından yapılan “Müşteri hizmet kalitesi ve memnuniyeti” araştırmasında, bir önceki yıla göre 6 basamak birden yükselerek ülkenin en iyi 4. bankası seçildi.

‘Rusya’nın en iyi 3 bankasından biri olmayı hedefliyoruz’

Credit Europe Bank’ın, 1997 yılından bu yana faaliyet gösterdiği Rusya’da 6 milyon bireysel müşteriye hizmet verdiğini belirten FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin şunları söyledi:

“FİBA Grubu’nun faaliyetlerinin merkezine müşteri memnuniyeti koyan yaklaşımı ile Credit Europe Bank, Rusya pazarında büyük başarılara imza atıyor. Dijital altyapı yatırımları sayesinde bankamız, müşteri memnuniyetini pandemi sürecinde daha da yukarı taşıdı. Credit Europe Bank’la Rusya’nın yanı sıra Hollanda, İsviçre, Rusya, Romanya, Ukrayna, Malta ve Dubai gibi önemli ticaret merkezlerinde, Fibabanka ile de Türkiye’de finans sektöründeki dijital dönüşüme öncülük eden başlıca gruplardan biriyiz. İş süreçlerimizi daha da geliştirerek 2021 sonunda Rusya’nın en iyi 3 bankasından biri olmayı hedefliyoruz.”

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