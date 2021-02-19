Credit Europe Bank’ın, 1997 yılından bu yana faaliyet gösterdiği Rusya’da 6 milyon bireysel müşteriye hizmet verdiğini belirten FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin şunları söyledi:

“FİBA Grubu’nun faaliyetlerinin merkezine müşteri memnuniyeti koyan yaklaşımı ile Credit Europe Bank, Rusya pazarında büyük başarılara imza atıyor. Dijital altyapı yatırımları sayesinde bankamız, müşteri memnuniyetini pandemi sürecinde daha da yukarı taşıdı. Credit Europe Bank’la Rusya’nın yanı sıra Hollanda, İsviçre, Rusya, Romanya, Ukrayna, Malta ve Dubai gibi önemli ticaret merkezlerinde, Fibabanka ile de Türkiye’de finans sektöründeki dijital dönüşüme öncülük eden başlıca gruplardan biriyiz. İş süreçlerimizi daha da geliştirerek 2021 sonunda Rusya’nın en iyi 3 bankasından biri olmayı hedefliyoruz.”