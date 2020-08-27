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    HaberlerEkonomi Haberleri Safkan Arap tayı bin liraya satıldı
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    27.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Safkan Arap tayı bin liraya satıldı

    Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (TİGEM) Anadolu Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen 60 Arap tayından 56’sı ihaleyle satılarak, 6 milyon 636 bin lira gelir elde edildi.

    Safkan Arap tayı bin liraya satıldı

    Anadolu Tarım İşletmesi’ne ait 60 Arap tayı, Bursa’daki Karacabey Harası’nda ihalede satışa sunuldu. Tayların 56’sının satıldığı ihalede en yüksek fiyat, 390 bin lirayla ‘Borantay’ isimli taya verildi. ‘Erciyes Fırtınası’ isimli tay 350 bin, ‘Plevne’ adlı tay ise 340 liradan alıcı buldu. En düşüğü 15 bin liradan satın alınan taylardan 4’ü ise satılamadı. 

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