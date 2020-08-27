Safkan Arap tayı bin liraya satıldı

Anadolu Tarım İşletmesi’ne ait 60 Arap tayı, Bursa’daki Karacabey Harası’nda ihalede satışa sunuldu. Tayların 56’sının satıldığı ihalede en yüksek fiyat, 390 bin lirayla ‘Borantay’ isimli taya verildi. ‘Erciyes Fırtınası’ isimli tay 350 bin, ‘Plevne’ adlı tay ise 340 liradan alıcı buldu. En düşüğü 15 bin liradan satın alınan taylardan 4’ü ise satılamadı.