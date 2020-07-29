Safkan Arap taylarının satışından 5,5 milyon lira gelir elde edildi

Sultansuyu Tarım İşletmesine ait 71 Arap tayı, Bursa'nın Karacabey Harası'nda ihalede satışa sunuldu. Tayların 67'sinin satıldığı ihalede en yüksek fiyat 260 bin lirayla "Mübariz" isimli taya verildi. En düşüğü 10 bin lira alıcı bulan taylardan 4'ü satılamadı. TİGEM'in, Arap taylarının satışından 5 milyon 540 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

"Mübariz" isimli tayı alan Bayram Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, satın aldıkları tayın gelecek yıllarda şampiyon olmasını diledi.