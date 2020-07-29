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    HaberlerEkonomi Haberleri Safkan Arap taylarının satışından 5,5 milyon lira gelir elde edildi
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    29.07.2020 - 11:12 | | AA

    Safkan Arap taylarının satışından 5,5 milyon lira gelir elde edildi

    Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetiştirilen 71 Arap tayından 67'si ihaleyle satılarak 5 milyon 540 bin lira gelir elde edildi.

    Safkan Arap taylarının satışından 5,5 milyon lira gelir elde edildi

    Sultansuyu Tarım İşletmesine ait 71 Arap tayı, Bursa'nın Karacabey Harası'nda ihalede satışa sunuldu. Tayların 67'sinin satıldığı ihalede en yüksek fiyat 260 bin lirayla "Mübariz" isimli taya verildi. En düşüğü 10 bin lira alıcı bulan taylardan 4'ü satılamadı. TİGEM'in, Arap taylarının satışından 5 milyon 540 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

    "Mübariz" isimli tayı alan Bayram Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, satın aldıkları tayın gelecek yıllarda şampiyon olmasını diledi.

    Babasını sokak ortasında sopayla böyle dövdüSultangazi'de cezaevinden çıktığı öğrenilen bir kişi, elindeki sopayla babasını sokak ortasında öldüresiye dövdü. Aldığı sopa darbeleriyle yaralanan adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.
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