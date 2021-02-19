Sağlık olsun yeter!

Kovid-19 salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı 2020’de, Türkiye’deki bireylerin en büyük mutluluk kaynağı sağlık oldu. Sağlık Türkiye’de öteden beri en büyük mutluluk kaynağıdır, ancak 2019’da yüzde 69.9 oran, 2020’de yüzde 70.9’a yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılına ilişkin “Yaşam Memnuniyeti Araştırması” sonuçlarını açıkladı. Buna göre sevgi, başarı gibi unsurların, insanları mutlu etme oranı düşerken sağlığın oranı yükseldi. Genel mutluluk düzeyi yüzde 52.4’ten yüzde 48.2’ye indi.

Gençlere dikkat!

Geçen yıl yaş gruplarına göre en mutlu kesim yüzde 57.7’lik oranla 65 yaş üstü oldu. Bununla birlikte 55-64 yaş hariç tüm yaş gruplarında mutluluk düzeyi geriledi. 18-24 arasında yüzde 56.7 olan oran yüzde 47.1’e indi. Salgın nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildiği, kafe vs gibi sosyalleşme alanlarının kapatıldığı 2020’de gençlerin ne kadar üzülüp sıkıldığı da istatistiklere böylece yansımış oldu.

“Sizin en çok kim mutlu ediyor?” sorusuna “Tüm aile” yanıtını verenlerin oranı yüzde 74.1’den 69.7’ye indi. Evlilikten memnun olanlar yüzde 73.7’den yüzde 63’e düştü.

İşverenler işten memnun

İşteki durumuna göre işten memnuniyet oranları, bütün kesimler için azaldı. En memnun kesim yüzde 81.2 ile işverenler oldu. Onu yüzde 78.9 ile ücretliler izledi. Kendi hesabına çalışanların işten memnuniyeti yüzde 72.2’den yüzde 68.1’e indi. En keskin düşüş yevmiyeli çalışanlarda gözlendi. Yevmiyelilerde işten memnuniyet 2019’da yüzde 62.5 iken 2020’de yüzde 53.5’e düştü.

Araştırmaya katılanlara, bir yıl sonrası için genel yaşama ilişkin beklentileri sorulduğunda yüzde 29’u, “Daha iyi olacak” diye yanıt verdi. “Aynı olacak” diyenlerin oranı yüzde 39.6, “Daha kötü olacak” diyenlerin oranı da yüzde 21.1 oldu. Katılımcıların yüzde 10.3’ü bu konuda fikri olmadığını söyledi.

Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, geçen yıl yüzde 69.6 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı yüzde 68.5 iken kadınlarda bu oran yüzde 70.7 oldu.