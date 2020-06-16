Sağlık turizmine ek tedbirler geldi

Buna göre hasta ve refakatçilerinden tedavi sonrası Türkiye’de turist olarak kalmak isteyenler, tedavileri erken bitse dahi en erken 7 gün sonra hastaneden çıkabilecek. 7 günü tamamlayanlar PCR testi yaptırmaları ve sonucun negatif çıkması halinde taburcu edilecek. Hasta tarafından ücreti karşılanan testi yaptırmak istemeyenler için de en erken taburcu tarihi 14 gün olacak. Test yaptırmayanlar, 14 günü tamamladıktan sonra Kovid-19 belirtisi yoksa taburcu edilecek ve Türkiye’de turist olarak konaklayabilecek.

Hastanede PCR testi

Sağlık Bakanlığı, sağlık turizminde pandemi öncesindeki rakamları yakalamak için yoğun bir mesai harcıyor. Bakanlık, daha önce illere genelge göndererek, uluslararası sağlık turizmi kapsamında hasta ve refakatçilere yönelik alınacak tedbirleri belirlemişti.

Bakanlık sözkonusu genelgede güncellemeye gitti. Yapılan değişiklik uyarınca, hasta ve refakatçilere ücreti mukabili tedavi göreceği hastanede Kovid-19 PCR testi yapılacak veya PCR testi için numune alınacak.

Bakanlık, genelgeye, tedavi sonrası taburculuk işlemlerinde alınacak önlemlere ilişkin yeni madde de ekledi.

Buna göre, hasta ve refakatçileri 7 günden önce ülkelerine dönmek istemeleri durumunda PCR testi yapılacak. PCR test sonuçları negatif ise kişiler derhal hastane gözetiminde sınıra kadar uğurlanarak yolcu edilebilecek.

7 gün bekleyecek

Uluslararası hasta ve refakatçiler, tedavi sonrası Türkiye’de turist olarak kalmak isterse, hastanede tedavi erken bitse bile en az 7 gün beklenecek. 7 günün sonunda PCR testi yapılacak. Sonuç negatif ise taburcu edilebilecek ve Türkiye’de hastane dışında turist olarak konaklayabilecek.

Test yaptırmayanlardan ise 14 günü tamamlaması istenecek. Test yaptırmayanlar 14 günün sonunda Kovid-19 belirtisinin olmaması halinde taburcu edilip, Türkiye’de turist olarak kalmaya devam edebilecek.