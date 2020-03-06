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    HaberlerEkonomi Haberleri Sahte e-devlet sitesiyle kart aidatı iade dolandırıcılığına dikkat
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    06.03.2020 - 11:05 | | İHA

    Sahte e-devlet sitesiyle kart aidatı iade dolandırıcılığına dikkat

    Sosyal medyada bankalar adına sahte hesap açarak vatandaşları tuzaklarına çekmeye çalışan dolandırıcılar, şimdi de gözlerini ‘e-devlet’ uygulamasına dikti.

    Sahte e-devlet sitesiyle kart aidatı iade dolandırıcılığına dikkat

    Daha önce bankalar ve devletin resmî kurumlarının sitelerini taklit ederek vatandaşları dolandıran sahtekarlar, bu kez e-devlet adı altında hesap açarak vatandaşları dolandırmaya devam ediyor.

    PEŞ PEŞE ÇEKİM YAPIYORLAR

    E-devlet logolu site üzerinden vatandaşlara, “Bankaların kredi kartı aidat iade işlemleri başlamıştır. İadenizi almak için yukarıdaki linke tıklayın” şeklinde paylaşımlar yapan dolandırıcılar, vatandaşların bir anlık dalgınlıklarından faydalanıyor. Bursalı K.T.’nin kredi kartından 699,99 lirası çekildi.

    Sahte e-devlet sitesiyle kart aidatı iade dolandırıcılığına dikkat

    BİR ANLIK DALGINLIK 700 LİRASINA MAL OLDU

    Güvenlik için kredi kartı limitini yüksek tutmayan K.T’nin 700 lirasıyla yetinmeyen dolandırıcılar, sonraki saatlerde kredi kartının limitini bitirmek için peş peşe çekimler yapmaya devam etti. 64,99 liradan 6,69 liraya kadar farklı çekimler yaparak limiti bitirmeye çalışsalar da, limit yetmeyince daha fazla para çekemediler. Dolandırıldığını fark eden K.T., hemen bankayla irtibata geçerek kredi kartını bloke ettirirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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