17.11.2020 - 18:24 | | DHA
Salman: Petrolde üretim kısıtlama anlaşması ayarlanabilir
Suudi Arabistan Petrol Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, petrolde üretim kısıntılarındaki gelişmelerin, küresel petrol talebinde Covid-19 pandemisine bağlı düşüşlerin dengelenmesiyle bağlantılı olacağını söyledi.
OPEC ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu Ortak Bakanlık İzleme Komitesi'nin (JMMC) toplantısının açılışında konuşan Salman, virüs bağlantılı gelişmelerin hala toparlanmaya ilişkin çalışmaları boşa çıkarma potansiyeli taşıdığına dikkat çekti.
Covid-19 gelişmeleri nedeniyle, OPEC+ grubunun "ayarlanması gerekeceğine" işaret eden Salman, Nisan ayında aldıkları kısıtlama kararlarına uyumun yüzde 99.5 düzeyinde olmasına karşın, Covid-19 kaynaklı krizin sonlardırılmasına kadar bu düzeyleri tutturmaları gerekeceği uyarısı yaptı.
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