'Şalter indirmeyerek doğru olanı yaptınız'

83 yaşındaki Amerikalı yatırımcı Mark Mobius, AA’ya yaptığı açıklamada koronavirüsle mücadele kapsamında ülkelerin aldıkları ekonominin tamamen durdurulması yönündeki adımların yıkıcı sonuçları olabileceğini söyledi. Mobius, “Kişisel olarak ülkelerin tecrit önlemlerinin yarardan çok zarar getirdiğini düşünüyorum. İnsanların işlerini kaybetmesi gibi bu durumun sosyolojik etkileri olacak. Bu açıdan çok zor bir durumdayız” dedi.



Yatırıma devam

Türkiye’de yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağını değerlendiren Mobius, “Türkiye’nin şu anda uyguladığı program mantıklı ve çok iyi. Yaşlılar ve gençleri koruyorsunuz ki, gençlerin bu virüse direnç gösterme eğilimi var zaten. Türkiye’nin yaptığı son derece mantıklı. İnsanların korunması ve çalışmaya devam edilmesi. Tecrit kararı alınsa bile virüs ortadan kalkmayacak; virüs yine orada duruyor” ifadelerini kullandı.



Türkiye’nin koronavirüs ile mücadele kapsamında attığı adımların ümit verici olduğuna işaret eden Mobius, “Türkiye’ye yatırım yapıyoruz, yapmaya da devam

edeceğiz. Türkiye’nin uyguladığı (Kovid-19’a yönelik) program, Türkiye ekonomisine ilişkin daha da iyimser olmama neden oluyor” değerlendirmesinde bulundu.