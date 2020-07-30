Sanal ortamdan banka merkezine

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, enflasyonun 2020 sonunda yüzde 8.9 olarak gerçekleşeceğini, 2021 sonunda yüzde 6.2’ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağının tahmin edildiğini söyledi. Bir önceki beklenti bu yıl için yüzde 7.4, gelecek yıl için yüzde 5.4 idi.



Reuters, Merkez’in piyasanın yüzde 10 civarındaki tahminine göre enflasyonda iyimser bir görünüm çizdiği yorumunu yaptı. Uysal, koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce sadece sanal ortamda yapılan enflasyon raporunu bu kez, koronavirüs tedbirleri alınan banka merkezinde açıkladı. Küresel gelişmelerin Türkiye’nin risk primi ve kur oynaklığı üzerindeki olumsuz etkilerinin bir miktar hafiflediğini anlatan Uysal, seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle gelecek dönemde turizm gelirlerinde kısmi iyileşme beklediklerini kaydetti. Gelecek yıla ilişkin gıda enflasyonu tahminini de yüzde 7’den yüzde 8’e çektiklerini ifade eden Uysal, “Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8.9 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 6.2 olacağı tahmin edilmektedir” diye konuştu.