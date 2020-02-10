10.02.2020 - 11:44 | | milliyet.com.tr
Sanayide sevindiren rakam! 102 bin kişi arttı
TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bin kişi oldu. Ancak sanayide tam tersi bir durum söz konusu oldu. 2018 yılının kasım ayına göre sanayide istihdam edilen kişi sayısı 102 bin kişi arttı. 2018 yılında 5.656.000 kişi istihdam edilirken bu rakam 2019 yılının kasım ayında 102 bin kişi artarak 5.758.000 oldu.
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1 puanlık artış ile %13,3 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,1 puanlık artış ile %15,4 oldu.
SANAYİ ÜRETİMİ ARTIYOR
Sanayi üretimi yıllık %5,1 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi %5,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,2 azaldı.