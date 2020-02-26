Şaşırtan rakam! Ev telefonları...

90'lı yılların başlarından itibaren grafiği oldukça yükselen sabit telefonlar, 2004 yılında 19 milyon 125 bin 163 abone sayısı ile nirvanaya ulaştı.

Günbegün teknolojinin ve akıllı telefonların daha çok hayatımıza girmesi ile sabit telefonlar sadece bir aksesuar gibi birçoğumuzun evinde kaderine terk edilmiş durumda.

Pabucu dama atıldı

Hatırlanacağı üzere 2000'lerde daha da yaygınlaşan, önce tuşlu olarak hayatımıza giren ve günümüze kadar üzerine ekleyerek gelip vazgeçilmezimiz olan akıllı telefonlar, atası olan sabit telefonların pabucunu çoktan dama attırdı.

TÜİK'in de bizlere aktardığı rakamlar bu gerçeği gözler önüne seriyor. Ülkemizde geçen yıl kullanılan cep telefonu sayısı 83 milyona yaklaştı. Neredeyse artık herkeste bulunan cep telefonları sayesinde iletişimin oldukça kolay olduğu günümüzde sabit telefonların abone sayısında ise büyük düşüş görülüyor.

2004 yılında rekor sayıya ulaştı

2019 yılında Türkiye'de sabit telefon abone sayısı, 19 milyon ile zirveyi gördüğü 2004 yılından oldukça uzak. 2019'da sabit telefon abone sayısı neredeyse yarı yarıya azalarak 11.5 milyonda kaldı. Gün geçtikçe bu rakamın daha da düşmesi bekleniyor.

İşte yıl yıl sabit telefon abone sayısı: