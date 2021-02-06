‘Savunmada yerlilik oranı % 70’i aştı’

Teknokar Savunma ve Havacılık’ın yeni fabrikasının açılış töreninde konuşan Bakan Varank, küresel askeri harcamaların 2 trilyon dolara ulaştığını, dünyada ekonomik güç ve uluslararası arenada söz sahibi olmak için savunma sanayisine yatırım yapmak gerektiğini anlattı. Savunma sanayiinde ihracat yasağı gibi sorunların uzun vadede sektörde yerlileşmenin önünü açtığına işaret eden Varank, şunları kaydetti:

“Yani kötü komşu, ev sahibi yapıyor. 2002’de yüzde 20’lerde olan yerlilik oranını yüzde 70’lerin üzerine çıkardık. Sektörün yıllık cirosu 11 milyar doları aştı. Bunun yüzde 30’u da ihracattan geliyor.”



Lokomotif adayı



Varank, sektörün büyümede iyi bir ivme yakaladığını, yakın bir gelecekte Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olmaya aday olduğunu dile getirerek, “2015 sonrası dönemde ciro büyüklüğü dolar bazında yıllık ortalama yüzde 22, ihracatı ise ortalama yıllık yüzde 12 büyüyen bir sektör ama alınacak daha çok yolumuz var” dedi.



Girişimcileri savunma sanayii alanında desteklediklerini belirten Varank, bugüne kadar TÜBİTAK aracılığıyla 813 savunma sanayi projesine 5 milyar lira kaynak aktardıklarını, KOSGEB aracılığıyla da 2018-2020 döneminde savunma sanayindeki 277 KOBİ’ye 30 milyon liraya yakın destek sağladıklarını bildirdi. Varank, Teknokar’ın yatırımının da desteklendiğini sözlerine ekledi.



Teknokar Savunma ve Havacılık AŞ Genel Müdürü Necla Yılmaz da şirketin yurt dışı pazara açılma faaliyetlerine ağırlık vereceğinin altını çizerek, ihracata başlayacaklarını söyledi. Yılmaz, şirketin daha büyük projelerde yer alacağını kaydetti.



Nitelikli istihdam



Teknoparklar ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerine yönelik adımlar attıklarını belirten Bakan Varank şunları söyledi: “Teknoloji firmalarımızın finansman sorunlarını çözmek için yeni teşvikler getirdik. Teknoloji geliştirme bölgeleri dışında da kuluçka merkezleri açılabilmesine imkan tanıdık. Doktora öğrencisi istihdam desteği ve stajyer öğrenci istihdam desteği gibi nitelikli istihdama yönelik ilave teşvikler getirdik. Uzaktan çalışmayı kolaylaştırdık.”