Şekerbank sermayesini % 61 oranında artıracak

Banka tarafından yapılan açıklamada, 9 Eylül’de gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, mevcut sermayesi 1 milyar 158 milyon lira olan bankanın, sermayesini 702 milyon lira (% 60.62 oranında) nakden artırarak 1 milyar 860 milyon liraya çıkarmasına karar verildi. Bundan sonraki süreçte, SPK'nın kararı beklenecek.



Ortakların rüçhan hakkının sınırlanmayacağı sermaye artırımı, sermaye yapısı ile yeterlilik rasyolarını kuvvetlendirmek ve potansiyel kredi talebinin karşılanması için kullanılacak. KAP'a yapılan açıklamaya göre sermaye artırımında yeni pay alma hakkı 1 lot pay için nominal değeri olan 1 TL üzerinden kullandırılacak.