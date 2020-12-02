Sendikalar ‘asgariye’ dirsek temasıyla girecek

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları öncesi yapılan toplantıya Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız ve DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün ile Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi heyetine başkanlık eden Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat katıldı.



Daha önce kıdem tazminatının fona devredilmesi ile esnek çalışma düzenlemelerine karşı birlikte hareket eden 3 konfederasyon, asgari ücret konusunda da dirsek temasını sürdürme kararı aldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi kesimi temsil eden Türk-İş’in bu yıl işçi heyetinde engelli bir asgari ücretli çalışana yer vereceği öğrenildi.