02.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Sendikalar ‘asgariye’ dirsek temasıyla girecek
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 4 Aralık’ta başlayacak asgari ücret görüşmelerinde işçi kesiminin talepleri konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldiği toplantıda üç konfederasyonun dirsek temasını sürdürmesi kararlaştırıldı.
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları öncesi yapılan toplantıya Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız ve DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün ile Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi heyetine başkanlık eden Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat katıldı.
Daha önce kıdem tazminatının fona devredilmesi ile esnek çalışma düzenlemelerine karşı birlikte hareket eden 3 konfederasyon, asgari ücret konusunda da dirsek temasını sürdürme kararı aldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi kesimi temsil eden Türk-İş’in bu yıl işçi heyetinde engelli bir asgari ücretli çalışana yer vereceği öğrenildi.