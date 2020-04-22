Sensör üreticisi Nero Endüstri’ye süper teşvik

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Sincan’daki söz konusu yatırımın başlangıç tarihi 4 Kasım 2016, yatırım süresi de başlangıçtan itibaren 6 yıl...

Projede, sabit yatırım tutarının 1 milyar 604 milyon lira, ilave istihdamın 620 ve nitelikli personel sayısının 30 olacağı öngörülüyor. Yılda 102 milyon 30 bin sensör, 5 bin 500 lazer/radar tehdit algılama ve uyarı sistemi, 3 bin KBRN filtrasyon sistemi ve 32 bin infilak bastırma sistemi üretilecek.