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    22.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Sensör üreticisi Nero Endüstri’ye süper teşvik

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Nero Endüstri Savunma Sanayi’nin Ankara’da yapılacak sensör, güdümlü füze/roket tehdidine karşı lazer/radar tehdit algılama ve uyarı sistemi, kimyasal, biyolojik, radyoaktif, nükleer (KBRN) filtrasyon sistemiyle infilak bastırma sistemi üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek.

    Sensör üreticisi Nero Endüstri’ye süper teşvik

    Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Sincan’daki söz konusu yatırımın başlangıç tarihi 4 Kasım 2016, yatırım süresi de başlangıçtan itibaren 6 yıl...

    Projede, sabit yatırım tutarının 1 milyar 604 milyon lira, ilave istihdamın 620 ve nitelikli personel sayısının 30 olacağı öngörülüyor. Yılda 102 milyon 30 bin sensör, 5 bin 500 lazer/radar tehdit algılama ve uyarı sistemi, 3 bin KBRN filtrasyon sistemi ve 32 bin infilak bastırma sistemi üretilecek.

     

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