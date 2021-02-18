Serbest bölgelere silah üretimi izni

Düzenlemeyle, yönetmelikteki, “ateşli silahlar ve bunların mühimmatının, radyoaktif maddelerin, tehlikeli ve zehirli atıklar ile bakanlıkça belirlenen diğer malların bölgelere getirilmesi yasaktır” hükmüne, konuyla ilgili istisna sağlayacak ilave yapılmış oldu. Yönetmelik değişikliğiyle, ilgili bakanlıkların mevzuatına uyulması ve üretim faaliyetinin bir parçası olarak kullanılmak üzere, serbest bölgelerde ateşli silah üretilmesine ve ateşli silahların serbest bölgelere girmesine izin verilecek.



Teşvik de verilecek



Serbest bölgeler, “ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı” yerler olarak tanımlanıyor. Türkiye’de serbest bölgelerin kuruluş amaçları arasında, yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek, uluslararası ticareti geliştirmek yer alıyor. Yapılan düzenlemeyle silah üretiminde de söz konusu avantajlardan yararlanılabilecek.