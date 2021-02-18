Serbest bölgelere silah üretimi izni
Serbest ticaret bölgelerinde ateşli silah üretiminin önünü açıldı. Ticaret Bakanlığı’nın Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapan yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan yönetmelik değişikliğine göre, ateşli silahların serbest bölgelerde üretilmesi ve çıkışı ile bu üretim faaliyetinin bir parçası olarak yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılacak mühimmatın bölgeye giriş ve çıkışı, İçişleri Bakanlığı veya Milli Savunma Bakanlığı’nın uyguladığı ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine tabi olarak yapılabilecek.
Düzenlemeyle, yönetmelikteki, “ateşli silahlar ve bunların mühimmatının, radyoaktif maddelerin, tehlikeli ve zehirli atıklar ile bakanlıkça belirlenen diğer malların bölgelere getirilmesi yasaktır” hükmüne, konuyla ilgili istisna sağlayacak ilave yapılmış oldu. Yönetmelik değişikliğiyle, ilgili bakanlıkların mevzuatına uyulması ve üretim faaliyetinin bir parçası olarak kullanılmak üzere, serbest bölgelerde ateşli silah üretilmesine ve ateşli silahların serbest bölgelere girmesine izin verilecek.
Teşvik de verilecek
Serbest bölgeler, “ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı” yerler olarak tanımlanıyor. Türkiye’de serbest bölgelerin kuruluş amaçları arasında, yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek, uluslararası ticareti geliştirmek yer alıyor. Yapılan düzenlemeyle silah üretiminde de söz konusu avantajlardan yararlanılabilecek.