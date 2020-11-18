Sermaye piyasalarında 18 milyon yatırımcı var

Taşkesenlioğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili ve bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada, “2020 yılında bugüne kadar 6 şirket 389 milyon lira tutarında pay ihracıyla halka açıldı” diye konuştu.

Taşkesenlioğlu, eylül sonu itibarıyla SPK kaydında 509 şirketin bulunduğu, bunların 398’inin borsada işlem gördüğünü, bu şirketlerin piyasa değerinin 1 trilyon 468 milyar liraya ulaştığı bilgisini verdi.

Varlıklar 137 milyar

Geçen yıl sonu itibarıyla menkul kıymet yatırım fonları tarafından yönetilen varlık miktarının 114 milyar lira olduğunu hatırlatan Taşkesenlioğlu, içinde bulunan koşullara rağmen ağustos sonu itibarıyla bu rakamın yaklaşık yüzde 20 artışla 137 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) İkinci Başkanı Yakup Asarkaya da Türk bankacılık sektörünün son 18 yılda yıllık ortalama yüzde 20 civarında büyüdüğünü, ağustos sonu itibarıyla aktif toplamının 5.8 trilyon liraya ulaştığını belirtti.

Asarkaya, sektörün kredilerinin 3.5 trilyon liraya, mevduat toplamının 3.3 trilyon liraya ulaştığını bildirdi. Asarkaya, “Sektörümüzün sermeye yeterliliği oranı yüzde 19.3, çekirdek sermaye yeterliliği oranı yüzde 14.8 olarak gerçekleşti. Yaşanan küresel salgının olumsuz etkilerine rağmen bankacılık sektörünün önemli sağlamlık göstergelerinden olan takipteki alacaklar oranı yüzde 4.1 ile gelişmekte olan ve hatta gelişmiş birçok ülkelerden daha iyi durumdadır” dedi.

7 milyon ‘gönüllü’

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu İkinci Başkanı Ali Ersoy, gönüllü BES alanında yaklaşık 7 milyon, otomatik katılım sisteminde (OKS) ise 6 milyonluk bir katılımın bulunduğunu kaydetti. Ersoy, gönüllü BES’te 153 milyar liralık ve OKS tarafında da 11 milyar liralık fon birikiminin bulunduğunu söyledi.

Kamu İhale Kurumu (KİK) Başkanı Hamdi Güleç, kamu alımlarının toplam tutarının 2020 yılının ilk 9 ayında 119.6 milyar lira olarak gerçekleştiğini, ilk 9 ayda 1531 şikayet başvurusunun sonuçlandırıdığını ifade etti.