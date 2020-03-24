BİST 87.2523,57EURO7,070,36USD6,53-0,49ALTIN333,951,91
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri SETBİR'den "üretime kesintisiz devam" mesajı
    ABONE OL
    24.03.2020 - 11:47 | | AA

    SETBİR'den "üretime kesintisiz devam" mesajı

    Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel, birlik üyeleri ve sektördeki diğer üreticilerin sahip olduğu altyapıyla her türlü koşulda, kesintisiz süt ve kırmızı et ürünü üretebileceğini ifade etti.

    SETBİR'den "üretime kesintisiz devam" mesajı

    Tezel, yaptığı yazılı açıklamada, sağlıklı bir yaşamın önemli ögelerinden birinin de hayvansal protein tüketimi olduğuna dikkati çekti.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede alınan kişisel hijyen tedbirlerinin yanı sıra bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin önemine işaret eden Tezel, şunları kaydetti:

    "İçinde bulunulan koşullarda süt ürünü üretimi gerilemiyor, tüketicimizin sütsüz, yoğurtsuz, peynirsiz kalması söz konusu değil. Aynı şekilde birlik üyesi kırmızı et üreticileri ve hayvan besicileri de görevlerinin başında, çalışmaya üretmeye devam ediyor. Koronavirüs nedeni ile tüketicimizin kırmızı etsiz kalması söz konusu değil. Gerek SETBİR üyelerinin gerekse sektördeki tüm üreticilerin sahip olduğu işletme büyüklükleri ve teknolojik imkanlar, her türlü koşulda, kesintisiz süt ve kırmızı et ürünü üretebilecek durumda."

    Islık çalarak çağırdığı tilkiyi besliyorKarabük’ün Eflani ilçesi Ortaklar Göleti yakınındaki mesire alanında görevli Mehmet Tekin, tilkiyle ilginç bir bağ kurdu. Tekin, ıslık çalmasıyla mesire alanına gelen tilkiye yiyecek verip, besliyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kiralık katil vahşeti! Son görüntüleri ortaya çıktı

    Kiralık katil vahşeti! Son görüntüleri ortaya çıktı

    Milyonlarca çalışan için geçerli! O parayı alabilirsiniz

    Milyonlarca çalışan için geçerli! O parayı alabilirsiniz

    İngilizlerden yorum: Özgürlüğün sonu!

    İngilizlerden yorum: Özgürlüğün sonu!

    Corona virüs destekleri peş peşe geldi!

    Corona virüs destekleri peş peşe geldi!

    Sıradaki Haber