Seyahat izin belgesi olan yolcular biletlerini internet üzerinden alabilecek

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Değerli Misafirlerimiz, seyahat İzin Belgesine sahip yolcularımız; biletlerini Web ve mobil sistemimizden; Çağrı Merkezimizden; Acentelerimizden; Uçuş icra edilen Havalimanı satış ofislerimizden satın alabilirler" dedi.