30.03.2020 - 17:26 | | DHA
Seyahat izin belgesi olan yolcular biletlerini internet üzerinden alabilecek
Corona virüs önlemleri kapsamında yurt dışı uçuşlarını durduran ve iç hatlarda 14 noktaya sefer yapan Türk Hava Yolları(THY) seyahat izin belgesi olan yolcuların biletlerini internet üzerinden veya çağrı merkezlerinden alabileceklerini açıkladı.
Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Değerli Misafirlerimiz, seyahat İzin Belgesine sahip yolcularımız; biletlerini Web ve mobil sistemimizden; Çağrı Merkezimizden; Acentelerimizden; Uçuş icra edilen Havalimanı satış ofislerimizden satın alabilirler" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan corona virüs uyarısıCorona virüs vakalarıyla ilgili uyarıda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İlk bulaşıcı vakayı yurt dışından aldık. Özellikle İstanbul'da çok dikkatli olmalıyız. Çünkü yurt dışı temasımızın olduğu en güçlü il İstanbul ilimizdir. Şu anda şehirlerarası otobüs yolculukları yüzde 99.75 azalmıştır. Önümüzdeki 10 günü de iyi geçirirsek, bunun bulaşıcılığını kontrol altında tutma imkânına sahip olabiliriz” dedi.