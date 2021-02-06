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06.02.2021 - 03:38 |

Sgk İşlemleri: Emeklilik, Prim, Rapor Parası, Hizmet Dökümü Ve Maaş Sorgulama İşlemleri Nasıl Yapılır?

SGK'nin e-devlet üzerinden sağladığı hizmet dökümü ve maaş sorgulama işlemlerinin nasıl yapıldığı pek çok T.C. vatandaşının aklını karıştırmaktadır. İnternetin gelişmesi ve teknolojinin ilerlemesi bu tarz işlemlerin günümüzde birkaç basit adımda yapılmasına olanak tanımaktadır. Peki, çok merak edilen emeklilik, prim, rapor parası, hizmet dökümü ve maaş sorgulama işlemleri nasıl yapılır? İşte bu konuda merak edilenler.

Sgk İşlemleri: Emeklilik, Prim, Rapor Parası, Hizmet Dökümü Ve Maaş Sorgulama İşlemleri Nasıl Yapılır?

Bütün SGK işlemleri, e-devlet sistemi üzerinden hızlıca yapılabilen işlemlerdir. SGK işlemlerine dair bütün detaylar da e-devlet sisteminde mevcut halde bulunmaktadır.

SGK İşlemleri Nasıl Yapılır?

E-devlet sistemi T.C. vatandaşlarının her türlü SGK işlemlerini kısa sürede ve kolaylıkla yapmalarına olanak tanımaktadır. E-devlet sistemine T.C. kimlik numarası, şifre, mobil imza, e-imza gibi farklı yöntemleri kullanarak giriş yapan herkes SGK sayfası üzerinden her türlü SGK işlemine ulaşabilir.

SGK işlemleri; emeklilik, prim, rapor parası, hizmet dökümü ve maaş sorgulama gibi farklı işlemlerden oluşur. E-devlet sistemine giriş yapan kullanıcılar arama ekranına yapacakları işlemi girerek SGK kurumunun online olarak sunduğu bütün işlemlere ulaşabilirler. Ayrıca e-devlet sistemi üzerinde kurum araması da yapılabilmektedir. Sisteme giriş yaparak ana sayfadan "Kurumlar" seçeneği üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu seçilerek de SGK'nin online sunduğu bütün hizmetlere kolaylıkla ulaşılabilir.

E-devlet Sistemi Üzerinden SGK İşlemleri Yapma

E-devlet sistemine giriş yapan T.C. vatandaşları SGK kurumunun bütün işlemlerini kolaylıkla ve hızlıca gerçekleştirebilirler. Bu hizmetler arasında 4A, 4B ve 4C hizmet dökümü sorgulama işlemleri de bulunur. E-devlet sistemini arama çubuğuna yapılaca işlemin adı yazıldıktan sonra çıkan sonuçlar kullanıcıları SGK kurumunun bu işlem için özel olarak düzenlediği işlem sayfasına yönlendirir. Aynı zamanda barkodlu belge oluşturma ve hizmet dökümü kaydetme gibi özellikleri de bulunan bu sistem kullanıcılara son derece kolaylık sağlamaktadır.

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