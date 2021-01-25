SGK prim borcu yapılandırmasın başvuru sayısı 1 milyonu geçti

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, SGK prim borçlarını yeniden yapılandırarak, Covid-19 pandemi döneminde vatandaşların üzerlerindeki yükleri hafifletmeyi amaçladıklarını belirtti. Bakan Selçuk, borç aslı 165 milyar lira olan SGK alacağına yapılandırma imkânı getirdiklerini vurguladı. Bakan Selçuk, SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılmasında bugüne kadar 1 milyon 428 bin kişinin başvuru yaptığını, 79 milyar 24 milyon liralık borç için yapılandırma yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre; sigorta primleri, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar ve Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar, yapılandırma kapsamında yer aldı.

1 ŞUBAT'A KADAR BAŞVURABİLECEKLER

Resmi Gazetede yayımlanan 3343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7256 sayılı Kanununun 3üncü maddesi ile 4üncü maddesinde yer alan başvuru ve ilk ödeme süreleri, 1 ay uzatıldı. Böylelikle; yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 1 Şubat 2021 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek, ilk taksitini ise 31 Mart 2021 tarihine kadar ödeyebilecek. Bu kapsamda alacaklar gecikme cezası ve zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellenecek. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFEnin yüzde 90ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50si silinebiliyor. Ayrıca taksitle ödemeyi tercih edenler için ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle ödeme imkânı getiriliyor. Buna ek olarak daha önce tatbik edilen hacizler, bu kanuna göre yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılabiliyor.

BAĞ-KUR PRİM BORÇLARI SİLİNEBİLECEK

SGK yapılandırma desteği Bağ-Kurlulara da önemli avantajlar getirdi. Prim borcu bulunan Bağ-Kurluların borçlarını 01 Şubat 2021 tarihine kadar ödememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde, 31 Ekim 2020 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak prim borçları silinecek. Ayrıca Bağ-Kur sigortalılarının daha önceki kanunlarla durdurulan hizmet sürelerine ilişkin olarak 01 Şubat 2021 tarihine kadar başvuruda bulunmaları ve prim borcu asıllarının Yİ-ÜFE ile güncellenecek yeni tutar üzerinden 31 Mart 2021 tarihine kadar ödemeleri halinde durdurulan hizmet süreleri ihya edilecek.

GSS BORÇLARINA ÖDEME KOLAYLIĞI

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının 30 Nisan 2021 tarihine kadar peşin veya taksitler halinde ödenmesi durumunda, gecikme cezası ve zammının tamamı silinecek. Yine GSS sigortalısı olanlardan daha önce hiç gelir testine başvurmayanların ise 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları halinde GSS primleri, gelir testi sonucuna göre başlangıç tarihinden itibaren güncellenebilecek. Gelir testi sonucunda aynı hanede yaşayan ve aile içindeki geliri asgari ücretin 1/3ünden az olduğu tespit edilenlerin prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek.