Sgk Sorgulama: İşveren Teşvik Ve Borç Sorgulama İşlemleri Nasıl Yapılır?

Gelişen teknoloji çalışanların ve işverenlerin SGK kurumlarının kapısında beklemeden internet üzerinden kolaylıkla her türlü işlemi yapmalarına izin vermektedir.



İşveren Teşvik ve Borç Sorgulama İşlemleri Nasıl Yapılır?



Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geliştirdiği borç sorgulama uygulama işverenlerin fazlasıyla işine yaramaktadır. İşverenlerin teşvik ve borç sorgulama işlemlerini gerçekleştirmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan barkod numarası alımları gerekmektedir. Bu barkod numarası işveren borç sorgulama işlemlerinde kullanılmaktadır. Sigortalı çalışanların ve işverenlerin oldukça işine yarayan SGK borç durumu sorgulama uygulaması kısa sürede istenilen bilgilere ulaşılmasına imkan tanımaktadır.



SGK İşveren Borç Sorgulama



İşverenler artık SGK borç sorgulama uygulamasını kullanarak borç bilgilerine ve detaylarına kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Uygulamaya Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden ulaşılıyor. İnternet sitesinin e-SGK sekmesinde "Diğer Uygulamalar" başlığının altında yer alan "e-borç Sorgulama" seçeneği kullanıcı girişi yaparak işverenlerin borçlarını sorgulamalarına imkan tanıyor. Giriş yapmak için öncelikle kullanıcıların kullanıcı adı ve şifresine sahip olmaları gerekiyor. Bu kullanıcı adı ve şifreyse SGK'ya gerekli belgelerle başvurulduğunda kolaylıkla alınabiliyor.



SGK borç sorgulama işlemlerini yapmak için SGK'nın resmi internet sitesinde bulunan e-borç sorgulama sekmesine kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptıktan sonra ekrandaki güvenlik kodunu da doldurmak gerekiyor. Ekrandaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek "Giriş Yap" seçeneğinden arayüze erişim sağlanmış oluyor. Açılan ekrandaysa kullanıcıya ait bütün borçlar kayıtlı halde bulunuyor. Bu borçlara ekrana Sorgu tipi, sicil no, güvenlik kodu gibi bilgileri girerek ulaşmak da mümkün oluyor. Borçların hangi döneme ait oldukları, ne zaman çıktıkları ve geriye dönük ödemelerin dekontları gibi her türlü bilgi de sitede mevcut halde bulunuyor.