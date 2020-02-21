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    HaberlerEkonomi Haberleri Sınırlarımız dışındaki ilk GNSS istasyonu Antarktika’ya kuruldu
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    21.02.2020 - 10:08 |

    Sınırlarımız dışındaki ilk GNSS istasyonu Antarktika’ya kuruldu

    Sanayi Ve Teknoloji Bakan Varank, “Sınırlarımız dışındaki ilk GNSS istasyonu Antarktika’ya kuruldu.” dedi.

    Sınırlarımız dışındaki ilk GNSS istasyonu Antarktika’ya kuruldu

    Ayrıntılar geliyor...

    Bahadır Barajı'nda çatlama meydana geldi; su boşaltılıyor!Uşak'ın Banaz ilçesindeki Bahadır köyündeki Bahadır Barajı'nın alt bölgesinde oluşan çatlaklar nedeniyle meydana gelen su sızıntısı bölgede paniğe neden olurken, Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerince dün geceden itibaren barajdaki suyun kontrollü bir şekilde vana odasından dereye boşaltılmasına başlandı. DSİ yetkilileri, barajdaki su seviyesinin sızıntı seviyesine kadar indirildiğini açıkladı. Ancak bölgede yoğun yağmur yağışı nedeniyle seviyenin tekrar yükselmesi bekleniyor.
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