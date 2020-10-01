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    HaberlerEkonomi Haberleri Sinop'ta palamudun 6 tanesi 10 lira
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    01.10.2020 - 10:28 | | AA

    Sinop'ta palamudun 6 tanesi 10 lira

    Karadenizli balıkçılar, 1 Eylül’de başlayan av sezonuyla ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor. Sinop'ta bu yıl bolluğu yaşanan palamudun 6 tanesi 10 liraya satılmaya başlandı.

    Sinop'ta palamudun 6 tanesi 10 lira

    Denizlerde, 1 Eylül’de başlayan av sezonu sürüyor. Teknelerle denize açılanlar, ağlarını serin sulara bırakıyor, balık avlıyor. Bu yıl Karadeniz'de palamut bolluğu yaşanıyor. Balıkçı tekneleri kıyıya palamut kasaları ile dönüyor. Sinop'ta bolluğu artan palamut 6 tanesi 10 liraya satılmaya başlandı. Vatandaşlar da fiyatı ucuzlayan palamudu tercih ediyor.

    20 yıllık balıkçı Adnan Demir, 6 tane palamudun 10 liraya satıldığını belirterek, "Tanesi 8 liraya olan da var, 10 lira olan da var. Balığın büyüklüğüne göre fiyatı değişiyor. Bu sene palamut sezonu mükemmel geçiyor. Şu anda en çok palamut satıyoruz. Çünkü fiyat olarak uygun. Her bütçeye uygun palamut var. Günlük 150 -200 kasa civarında palamut satıyoruz, adet olarak da bin 500-2 bin civarında balık satıyoruz. En büyük balık 750-800 gram arasında 8 liradan satılıyor. Bu sezon herkes balığını yiyor. Palamut sezonu böyle giderse kasım ayına kadar devam eder" dedi.

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