Şirketlerin izinsiz gönderdiği bayram mesajına yasak geliyor

TOBB iş örgütlerine gönderdiği yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın görevlendirmesi ile TOBB’un İYS’yi kurduğu hatırlatılarak, ticari elektronik ileti gönderimi yapan oda ve borsa üyelerinin mevzuat gereği İYS’ye kaydolması ve yasal yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiği ifade edildi. TOBB’un yazısında sistemle ilgili detay bilgilendirmede de bulunuldu.



Kriptolu veri



Buna göre, vatandaşların SMS, arama ve e-posta izinlerini görüntüleyip kaldırabilecekleri, gönderimleri şikayet edebilecekleri sisteme; pazarlama, promosyon, kampanya, indirim, hediye, reklam içerikli tüm ticari elektronik iletiler dahil olacak. Vakıf üniversitelerinin öğrencilerine gönderdiği iletiler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti sağlanan vakıfların, ticari işletmeleriyle ilgili üyelerine gönderdiği iletiler; devlet, mahalli idareler ve diğer kamu tüzel kişilerinin bilgilendirme iletileri ise vatandaşların izninin dışında olacak. İYS ile yurtiçinde tutulan kayıtlar, süresiz olarak saklanacak. İYS A.Ş. personelinin kendisi de İYS verisine erişemeyecek, İYS verisi kriptolanacak.



Bildirimler hariç

Devam eden abonelik, üyelik, ortaklık durumu, tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat bildirimleri gibi SMS’ler için izin gerekmeyecek. Buna karşın, müşterilere bayram ve yılbaşı kutlama mesajı gönderen, memnuniyet anketi yapan şirketler de önceden izin almak zorunda olacak. Vatandaşların ileti veya arama almak istememesi durumunda, hizmet sağlayıcıya 3 gün içinde bilgi verilecek. İYS üzerinden onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilmesi mümkün olmayacak.



Yabancı da kapsamda

Düzenleme, yabancı şirketleri de kapsayacak. Türkiye’de yerleşik olsun olmasın, ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ya da tüzel kişilerin, mevzuat hükümlerine uygun davranması ve İYS’ye kaydolması gerekecek. 1 Aralık 2020’de İYS, iys.org.tr adresi üzerinden vatandaşların kullanımına açılacak, 16 Ocak 2021’e kadar reddedilmeyen tüm mevcut erişimler bu tarihten sonra da geçerli sayılacak, ancak istendiği zaman cayma hakkından yararlanılabilecek.