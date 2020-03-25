Solunum cihazları ve tek kullanımlık tıbbi maskede gümrük vergisi sıfırlandı

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, "ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları" sınıflandırması kapsamındaki ventilatör, oksijen konsantratönın ithalatında yüzde 13 ilave gümrük vergisi uygulaması sonlandırıldı.

Yine tek kullanımlık tıbbi maskeler yüzde 20 ilave olarak uygulanan gümrük vergisine tabi "diğer hazır eşya" sınıflandırmasının dışında tutulacak.

"GÜMRÜK VERGİSİNİ KALDIRDIK"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kolonya ve dezenfektan üretiminde hammadde olarak kullanılan dökme etil alkol ithalatında hali hazırda yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini kolonya ve dezenfektan üreten sanayiciler için sıfırladık. Ventilator, oksijen konsantratörü gibi solunum cihazları için yüzde 13 oranında uygulanan ilave gümrük vergisini de kaldırdık" dedi.