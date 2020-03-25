BİST89.2860EURO6,980,69USD6,450,46ALTIN334,24-0,52
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Solunum cihazları ve tek kullanımlık tıbbi maskede gümrük vergisi sıfırlandı
    ABONE OL
    25.03.2020 - 09:21 | | Foreks

    Solunum cihazları ve tek kullanımlık tıbbi maskede gümrük vergisi sıfırlandı

    Solunum cihazları ve tek kullanımlık tıbbi maske ilave gümrük vergisi uygulamasından çıkartıldı. Öte yandan kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılmak üzere ithal edilen dökme etil alkol için sıfır gümrük vergisi uygulanacak.

    Solunum cihazları ve tek kullanımlık tıbbi maskede gümrük vergisi sıfırlandı

    Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, "ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları" sınıflandırması kapsamındaki ventilatör, oksijen konsantratönın ithalatında yüzde 13 ilave gümrük vergisi uygulaması sonlandırıldı.

    Yine tek kullanımlık tıbbi maskeler yüzde 20 ilave olarak uygulanan gümrük vergisine tabi "diğer hazır eşya" sınıflandırmasının dışında tutulacak.

    "GÜMRÜK VERGİSİNİ KALDIRDIK"

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kolonya ve dezenfektan üretiminde hammadde olarak kullanılan dökme etil alkol ithalatında hali hazırda yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini kolonya ve dezenfektan üreten sanayiciler için sıfırladık. Ventilator, oksijen konsantratörü gibi solunum cihazları için yüzde 13 oranında uygulanan ilave gümrük vergisini de kaldırdık" dedi.

    Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
    İlgili Haber
    Sıfır gümrük vergisi uygulanacak. Kolonya üretimi...
    Uzmanı corona salgınının kontrol altına alınacağı tarihi açıkladı! 'Herkes kurallara uyarsa...'Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüs salgını ile ilgili merak edilen soruları cevapladı. Prof. Dr. Ceyhan, Henüz biz salgının başındayız. Halk kurallara uyarsa yayılım 1 ayda kontrol altına alınır. Sadece yaşlılar değil herkesin evlerine girmesi gerekiyor. Bu durumda okulların erteleneceğini düşünüyorum” dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şaban ayı ne zaman 2020? | İlk günü ne zaman başlayacak? / Şaban ayında oruç tutulur mu?

    Şaban ayı ne zaman 2020? | İlk günü ne zaman başlayacak? / Şaban ayında oruç tutulur mu?

    Milyonlarca çalışan için geçerli! O parayı alabilirsiniz

    Milyonlarca çalışan için geçerli! O parayı alabilirsiniz

    İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

    İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

    Son dakika haberi: Gözler corona virüs toplantısında! Bugün saat 13.30'da toplanacaklar

    Son dakika haberi: Gözler corona virüs toplantısında! Bugün saat 13.30'da toplanacaklar

    Sıradaki Haber