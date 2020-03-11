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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... 3 bakan açıkladı! İşte corona virüs toplantısından çıkan kararlar
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    11.03.2020 - 17:34 |

    Son dakika... 3 bakan açıkladı! İşte corona virüs toplantısından çıkan kararlar

    Corona virüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katılımıyla toplandı. Önemli açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sezon başlangıcını Mart sonundan Nisan sonuna erteleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Son dakika... 3 bakan açıkladı! İşte corona virüs toplantısından çıkan kararlar

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'nın açıklamalarından satır başları:

    Ticaret bakanlığımız olarak arz-talep dengesinde maskede, sıhhi malzemelerde, eldiven tulum gibi piyasalarda aşırı fiyat artışları oldu. İhracatında da gözle görülür bir artış oldu. Biz ihracatı sağlık bakanlığının ön iznine verdik. Önceliğimiz halkın normal piyasa fiyatlarına ulaşabilmesi. Firmalarımıza da tavsiyemiz, bir an önce piyasanın talebini yerine getirmesi.

    Bunun dışında, 2 bin 193 firmamızı denetime aldık. 2 bin 641 ürünü denetledik ve 2 bin 183’üne de inceleme altına aldık. Bugün yeni bir olay var. Gıda fiyatlarına fahiş ürün artışlarını görüyoruz. Gerekeni yapacağız, vatandaşlarımızı sakin olmaya, resmi duyurulara kulak vermesini istiyoruz.

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarından satır başları:

    Turizm faaliyetleri Nisan ayına sınırlandırılacak. Bu süreçte daha az turist gelmesini sağlayacağız. 15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih. Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor. Sezon başlangıcını Mart sonundan Nisan sonuna erteleyeceğiz.Trafiğimizin kapalı olduğu ülke vatandaşlarının bulunduğu gemileri kabul etmiyoruz.

     

     

     

     

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