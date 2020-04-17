BİST 98.1511,98EURO7,540,06USD6,93-0,23ALTIN378,10-1,48
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi
    ABONE OL
    17.04.2020 - 16:25 | | AA

    Son dakika... Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi

    Benzinin litre fiyatına 15, motorinin litre fiyatına 10 kuruş zam geldi. Dün ise motorine 21 kuruş indirim yapılmıştı.

    Son dakika... Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi

    AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, söz konusu artışlar pompa fiyatlarına bu gece yarısı itibarıyla yansıyacak.

    Başkent Ankara'da ortalama 5,24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,39 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,10 liradan 5,25 liraya, İzmir'de 5,27 liradan 5,42 liraya yükselecek.

    Ankara'da ortalama 5,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,26 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,08 liradan 5,18 liraya, İzmir'de 5,19 liradan 5,29 liraya yükselecek.

    Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

    Corona virüs salgını nedeniyle İngiltere'den dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel sefer düzenlendiYeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşların iptal edilmesi nedeniyle İngiltere'de mahsur kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen öğrenciler ile geçici süreliğine ülkede bulunanlar için özel uçak seferi düzenlendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Define arayanlara 22 bin liralık sosyal mesafe cezası

    Define arayanlara 22 bin liralık sosyal mesafe cezası

    Memur, işçi, emekli herkes için geçerli! 10 yıl şartı...

    Memur, işçi, emekli herkes için geçerli! 10 yıl şartı...

    Corona virüs salgınında son durum!

    Corona virüs salgınında son durum!

    ‘Sahte peygamber’ ölmeden önce müridi hakkında şikayetçi olmuş

    ‘Sahte peygamber’ ölmeden önce müridi hakkında şikayetçi olmuş

    Sıradaki Haber