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HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan açıkladı! Avrupa'da ilk 5'teyiz
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25.11.2020 - 15:01 | | AA

Son dakika: Bakan açıkladı! Avrupa'da ilk 5'teyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye, rüzgar türbini ekipman üretimi yapan büyük ölçekli tesisleriyle Avrupa'da ilk 5'te yer alıyor." dedi.

Son dakika: Bakan açıkladı! Avrupa'da ilk 5'teyiz

Bakan Varank, "Hem kara hem deniz üstü rüzgar türbin ekipmanlarının üretiminde, yurt içi sanayimizi rekabetçi bir noktaya taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık ilan etti: Devlet başkanlığı seviyesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İSEDAK 36. Bakanlar Toplantısı'na videokonferansla katıldı. Erdoğan, 'İslam ve Müslüman düşmanlığı, kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde himaye edilen bir politikaya dönüşmüştür. İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı ile mücadele etmek, o topraklarda yaşayan kardeşlerimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir' dedi.
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