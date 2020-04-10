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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli açıkladı! 18:00'den itibaren hesaplara yatacak
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    10.04.2020 - 14:04 | | AA

    Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli açıkladı! 18:00'den itibaren hesaplara yatacak

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvancılık yapan işletmelere sürü yöneticisi istihdamı (çoban) desteği kapsamında bugün 53 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.

    Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli açıkladı! 18:00'den itibaren hesaplara yatacak

    Pakdemirli, yazılı açıklamasında, hayvancılıkla uğraşan işletmelere yapılacak destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

    Bakan Pakdemirli, "Hayvancılık yapan 10 bin 530 işletmemize, çoban desteği kapsamında 53 milyon liralık destek ödemesi yapacağız. Ödemeler, bugün saat 18.00'den itibaren hesaplara aktarılmaya başlayacak. Ödemelerin, üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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