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HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan açıkladı! Bugün hesaplara yatıyor
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05.01.2021 - 10:15 |

Son dakika: Bakan açıkladı! Bugün hesaplara yatıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; “Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz." dedi.

Son dakika: Bakan açıkladı! Bugün hesaplara yatıyor

Ayrıntılar geliyor...

"Benden herkes korkuyor, yanımdan kalkıp gidiyorlar"Mersinli Emine Bozkurt’un yaptığı işi duyanlar korkup kaçıyor. 25 yıldır gassal olarak görev yapan Bozkurt, bu mesleği yaparak aldığı hayır dualardan çok büyük mutluluk duyduğunu, işini sevdiğini, ancak yakınlarının bile kendisinden korktuklarını belirterek, “Benden herkes korkuyor. ‘Nasıl yapabiliyorsun?’ diye soruyorlar. Bazıları yanımdan kalkıp gidiyor” dedi.
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