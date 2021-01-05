05.01.2021 - 10:15 |
Son dakika: Bakan açıkladı! Bugün hesaplara yatıyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; “Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
"Benden herkes korkuyor, yanımdan kalkıp gidiyorlar"Mersinli Emine Bozkurt’un yaptığı işi duyanlar korkup kaçıyor. 25 yıldır gassal olarak görev yapan Bozkurt, bu mesleği yaparak aldığı hayır dualardan çok büyük mutluluk duyduğunu, işini sevdiğini, ancak yakınlarının bile kendisinden korktuklarını belirterek, “Benden herkes korkuyor. ‘Nasıl yapabiliyorsun?’ diye soruyorlar. Bazıları yanımdan kalkıp gidiyor” dedi.