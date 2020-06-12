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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan Mustafa Varank açıkladı! Corona virüse karşı yerli ilaç üretildi
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    12.06.2020 - 09:27 | | AA

    Son dakika: Bakan Mustafa Varank açıkladı! Corona virüse karşı yerli ilaç üretildi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kovid-19'a karşı yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik." dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altındaki bilim insanları tarafından geliştirilen Favipiravir isimli ilacın yerli sentezi görücüye çıktı.

    Son dakika: Bakan Mustafa Varank açıkladı Corona virüse karşı yerli ilaç üretildi

    İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Güzel ve ekibi ile Atabay Kimya Firması tarafından sentezlenip ruhsatlandırma aşamasına gelen yerli sentez ilacın ilk numunesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a sunuldu.

    Bakan Varank, "Yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı üretmiş olduk. Ruhsatlandırma aşamasına gelmiş olması bizim açımızdan hem mutluluk hem de gurur verici." dedi.

    Son dakika: Bakan Mustafa Varank açıkladı Corona virüse karşı yerli ilaç üretildi

    Yerli sentez Favipiravir ilacının ruhsatlandırma aşamasının tamamlanması sonrasında, tedavide kullanılması ve ihraç edilmesi planlanıyor.

    Son Dakika - Bakan Varank: Yerli sentez ilaç ürettikGelen son dakika haberine göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kovid-19'a karşı yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik." dedi.
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