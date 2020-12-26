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HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan açıkladı! Hedefi aştı...
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26.12.2020 - 13:14 | | AA

Son dakika: Bakan açıkladı! Hedefi aştı...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020 yılı ihracatımız 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçerek program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır." dedi.

Son dakika: Bakan açıkladı! Hedefi aştı...

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2020 yılı ihracatımız 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçerek program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır. İhracat ailemizi ve tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ederim. Daha nice hedeflerimize inşallah birlikte ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan açıkladı Hedefi aştı...

Kaza yapan taksi yan yattıİstanbul Ümraniye'de taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada taksi yan yattı. Takside sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
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