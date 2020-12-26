Son dakika: Bakan açıkladı! Hedefi aştı...

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2020 yılı ihracatımız 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçerek program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır. İhracat ailemizi ve tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ederim. Daha nice hedeflerimize inşallah birlikte ulaşacağız." ifadelerini kullandı.