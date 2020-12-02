Son dakika: Bakan açıkladı! Son aşamaya gelindi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2021 yılı içerisinde hizmet vermesi planlanan Türksat 5A ve Türksat 5B uydularından hizmet sunulacak yeni frekans bantları için, Gölbaşı merkez kampüsümüzde yer istasyonları kurulum çalışmalarında son aşamaya geldik" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Ankara Gölbaşı'nda ‘Türksat 5A Uydusu İçin Kullanılacak Uydu Haberleşme Verici Anten Sahasının Görülmesi Programı'na katıldı. Karaismailoğlu, Türkiye'nin bu dönemde ulaştırma ve haberleşme alanında eksiklerini gidermesi ve kendi teknolojilerini üretmeye yatırım yapmasının çok önemli olduğunu bildirdi. Attıkları her adımın geleceğin büyük Türkiye'sini ve sarsılmaz ekonomisini inşa etmek olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Bu açıdan baktığımızda Türksat, ortaya koyduğu çalışmaları ve başardıklarıyla hem bugünün hem de yarının Türkiye'si için büyük stratejik değer taşıyan bir kurumudur" dedi.

Karaismailoğlu, kamunun büyük bilişim projelerinin Türksat tarafından geliştirildiğini belirterek, "Türkiye'nin en büyük bilişim projeleri arasında yer alan e-Devlet Kapısı 'turkiye.gov.tr', Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi adına Türksat tarafından işletiliyor. e-Devlet'te, 51,5 milyonun üzerinde kayıtlı kullanıcı, 345’i yerel yönetimler olmak üzere 700'e yakın kamu kurumuna ait, sayısı 5 bin 300’ü aşan farklı hizmetleri alabiliyor. e-Devlet kapısında, 2019 yılında aylık 319 milyon ortalama ile yıllık 3,8 milyar adet hizmet kullanımı gerçekleşti. 2020 yılında ise pandeminin etkisiyle, aylık ortalama kullanım sayısı 463 milyona yükseldi. e-Devlet mobil uygulaması, 49 milyon vatandaşımız tarafından indirildi ve 2 bin 835 farklı hizmete mobilden ulaşılabiliyor. e-Devlet kapısı, bugün, Türkiye’de en çok kullanılan 7 uygulamadan biri. HES kodu üretme ve listeleme, E-Başvuru ve HES kodu sorgulama hizmetlerine de ulaşılan e-Devlet, salgın sırasında kamu sağlığının korunmasına çok önemli bir destek vermiştir diye konuştu.

'SON AŞAMAYA GELDİK'

Bakanlık olarak, kara, hava, demir ve denizyolları ile birlikte, bilişim otobanlarında, güvenli, hızlı ve kararlı bir şekilde ilerlemek için yerli ve milli kaynakları seferber ettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Onu takip edecek Türksat 5B ve Türksat 6A’nın da devreye girmesiyle birlikte, 6 haberleşme uydumuzla uzayda çok daha güçlü olacağız. Türksat 5A'nın fırlatma anını; ülkemizde ilk defa kutlayacağımız, uzay ve havacılık vizyonumuzu pekiştirecek, Türkiye Uzay Haftası etkinlikleriyle tüm halkımıza ulaştıracağız. Türksat 5A uydumuzun ardından, bir diğer kilometre taşı olan uydu seviye testlerine başladığımız Türksat 5B’yi ise 2021 yılının ikinci çeyreğinde fırlatacağız. 2021 yılı içerisinde hizmet vermesi planlanan Türksat 5A ve Türksat 5B uydularından hizmet sunulacak yeni frekans bantları için Gölbaşı merkez kampüsümüzde yer istasyonları kurulum çalışmalarında ise son aşamaya geldik. Tüm bu çalışmalarımıza ilave olarak, Türkiye'nin haberleşme uydusunu üreten on ülke arasında yer almasını sağlayacak, yerlilik ve millilik oranı bakımından büyük bir önem arz eden uydumuz Türksat 6A için ise TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde Türksat mühendislerimizin de katılımıyla mühendislik modeli ekipman üretim ve entegrasyonu devam ediyor. 6A uydumuzu da 2022 yılında uzaya göndereceğiz."