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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan açıkladı! Yarın satışına başlanıyor
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    15.04.2020 - 13:14 | | AA

    Son dakika... Bakan açıkladı! Yarın satışına başlanıyor

    Türkiye'in yerli dezenfektanı Borel hakkında önemli açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Borel eli nemlendiriyor, Dermatojik sorunlara yol açmıyor. Borel yarından itibaren satışa sunulacak." dedi.

    Son dakika... Bakan açıkladı! Yarın satışına başlanıyor

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yerli ve milli dezenfektan olan Borel'in lansmanını gerçekleştirdi. Bakan Dönmez, Borel'in yarın satışa çıkacağını ve içindeki maddelerle birlikte dermatolojik sorun yaratmayıp, elde oluşan yaraların da kısa sürede iyileşmesini sağlayacağını belirtti.

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    Virüse karşı BOREL kalkanı

    "100 MİLİLİTRELİK BOYUTTA SATIŞA ÇIKACAK"

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, "Corona virüsle mücadele önce ellerle başlıyor. Kişisel hijyen ürünlerine aşırı talep oldu. Benzine etanol karıştırma zorunluluğunu bir süreliğine kaldırdık. Sıkıntıları giderdik. Ekibimiz gece gündüz yoğun seri üretimine geçtik. Borel yarından itibaren farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşacak. Borel ele zarar vermiyor. İçeriğindeki maddeler elleri nemlendiriyor ve dermatolojik sorunlara neden olmuyor. Eldeki yaraların çabuk iyileşmesine katkı sağlıyor. 100 mililitrelik boyutta satışa çıkacak." dedi.

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