23.07.2020 - 12:59 |
Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı! 3 ay süreyle ertelendi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Pandemi sürecinde milli mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza TEŞEKKÜR EDİYORUZ.
Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle ERTELİYORUZ.
Çalışmak SİZDEN, destek BİZDEN!"
Bursa metrosunda kadınların gizlice fotoğrafını çektiği iddia edilen kişi darp edildiBursa’da, metroda kadınların gizlice fotoğraflarını çektiği öne sürülen kişi, diğer yolcular tarafından darp edildi. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada tepki topladı.