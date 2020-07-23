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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı! 3 ay süreyle ertelendi
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    23.07.2020 - 12:59 |

    Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı! 3 ay süreyle ertelendi

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz." dedi.

    Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı! 3 ay süreyle ertelendi

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    "Pandemi sürecinde milli mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza TEŞEKKÜR EDİYORUZ.

    Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle ERTELİYORUZ.
    Çalışmak SİZDEN, destek BİZDEN!"

    Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı 3 ay süreyle ertelendi

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