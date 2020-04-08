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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı! 70 yıllık hayal gerçek oluyor
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    08.04.2020 - 13:44 | | AA

    Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı! 70 yıllık hayal gerçek oluyor

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 70 yıllık stratejik nükleer hayalinin gerçeğe dönüştüğünü ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatının atom çekirdeği üzerinde yükseldiğini bildirdi.

    Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı! 70 yıllık hayal gerçek oluyor

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Akkuyu NGS'nin inşaat çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

    Büyük hayallerin, tamamlanacak hikayelerin ve millete verilen sözlerin olduğuna işaret eden Albayrak, "70 yıllık stratejik nükleer hayalimiz gerçeğe dönüşüyor. Akkuyu NGS inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor. Bugünleri atlatacağız. Büyük ve güçlü Türkiye idealine emin adımlarla yürüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

    Bakan Albayrak, bir diğer paylaşımında ise Kovid-19 salgınının üstesinden gelineceğini aktararak, "Bunu yaparken ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız. Sadece salgının etkilerini gidermek için değil, sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi almak için çok daha fazla çalışacağız." ifadesini kullandı.

    Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı 70 yıllık hayal gerçek oluyor

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