29.04.2020 - 14:13 | | DHA
Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı! Bir talep daha yerine geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Halkbank, oda ve borsa kayıtlı küçük işletmelerin bir talebini daha yerine getirdi. Yıllık satışı 3 milyon TL ile sınırlı şahıs işletmeleri için finansman modeli devreye alındı. %7,5 maliyetle, 6 ay ana para ve faiz ödemesiz, 36 ay vadeli destek programı hayırlı olsun." dedi.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Halkbank, oda ve borsa kayıtlı küçük işletmelerin bir talebini daha yerine getirdi. Yıllık satışı 3 milyon TL ile sınırlı şahıs işletmeleri için finansman modeli devreye alındı. Yüzde 7,5 maliyetle, 6 ay ana para ve faiz ödemesiz, 36 ay vadeli destek programı hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.