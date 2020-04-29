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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı! Bir talep daha yerine geldi
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    29.04.2020 - 14:13 | | DHA

    Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı! Bir talep daha yerine geldi

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Halkbank, oda ve borsa kayıtlı küçük işletmelerin bir talebini daha yerine getirdi. Yıllık satışı 3 milyon TL ile sınırlı şahıs işletmeleri için finansman modeli devreye alındı. %7,5 maliyetle, 6 ay ana para ve faiz ödemesiz, 36 ay vadeli destek programı hayırlı olsun." dedi.

    Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı! Bir talep daha yerine geldi

     

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Halkbank, oda ve borsa kayıtlı küçük işletmelerin bir talebini daha yerine getirdi. Yıllık satışı 3 milyon TL ile sınırlı şahıs işletmeleri için finansman modeli devreye alındı. Yüzde 7,5 maliyetle, 6 ay ana para ve faiz ödemesiz, 36 ay vadeli destek programı hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

    Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı Bir talep daha yerine geldi

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