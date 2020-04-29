Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı! Bir talep daha yerine geldi

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Halkbank, oda ve borsa kayıtlı küçük işletmelerin bir talebini daha yerine getirdi. Yıllık satışı 3 milyon TL ile sınırlı şahıs işletmeleri için finansman modeli devreye alındı. Yüzde 7,5 maliyetle, 6 ay ana para ve faiz ödemesiz, 36 ay vadeli destek programı hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.